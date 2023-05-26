Samimi milliyetçiler bu numarayı yemez

Batı’nın, karanlık yapıların, terör örgütlerinin açık desteğine rağmen 14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan, ikinci turda ‘milliyetçi’ oyların belirleyici olduğunu görür görmez 180 derece dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilkesizliklerine tepki yağıyor. Küresel emperyalistlerden icazet alan, terör tutuklusu Demirtaş’a tahliye sözü veren, Gezi finansörü ‘Kızıl Soros’ lakaplı Osman Kavala için özgürlük isteyen, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cü hainleri ve KHK’lı teröristleri serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun seçimin 2. tura kalması üzerine ‘ülkücü’ kisvesine bürünmesi, milliyetçi çevrelerce samimi bulunmadı.

Ona göre her yol mübah

Amaca giden yolda her şeyi mübah gören, vatansever ve milliyetçi seçmeninin oyunu alabilmek için HDP’nin olduğu 7’li masaya, ‘Millet İttifakı kazanırsa iç savaş çıkar’ diyen Zafer Partisi’nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı dahil eden Kılıçdaroğlu’nun seçim ayarlı hamlesi, göz boyama girişimi olarak yorumlandı. Küresel emperyalistlerin, eli kanlı örgüt elbaşlarının desteklediği, PKK ile sözde ülkücülerin aynı safta yer aldığı zillet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu’nun oy devşirmeye yönelik hamlesini gazetemize değerlendiren milliyetçi camianın önde gelen isimleri, “Türk milleti bu ucuz numaralarını yutmaz, gerçek ülkücülerden Kılıçdaroğlu’na zırnık oy çıkmaz” görüşünde birleşti.

Ondan milliyetçi çıkmaz

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu hedefine ulaşmak için herkesin elini tutuyor. Bir taraftan PKK ve HDP ile el ele tutuşuyor diğer taraftan Türk milliyeti fikriyatına el uzatıyor. Hem dostla hem düşmanla el ele olunmaz. Doğrudan herkesin gözü önünde kanlı terör örgütü, bayrağımızın, dinimizin, insanımızın düşmanı olan PKK’nın siyasi temsilcisi ile ittifak yaptı. Böyle bir adam nasıl ‘milliyetçi’ olabilir? Bunun göz boyamaya yönelik bir hamle olduğunu çocuklar bile bilir. Fikrin de bir namusu var. Solcu olabilirsin ama davanı adam gibi savunacaksın. Seçimi kazanmak için herkesten oy dileniyor. Amacı iktidar olmak. Sonra Pentagon’dan gelen talimatları uygulamak. Yapmak istediği bu. Milliyetçiler her türlü yabancı ideoloji ve fikre karşı olduğu gibi onların hamiliğine soyunanlara da karşıdır.”

Özdağ bir kukla

Ümit Özdağ bu sorumluluğunu ayakları altına almıştır. Dün ülkücülere kurşun atan adamlarla bugün beraber olmak doğru değil. Kani ile yani ittifak etmez. Netice itibariyle küresel çetelerin talimatları istikametinde ortaya konmuş olan bir tavır. Bunu ‘öğretilmiş bir görev’ olarak telakki ediyorum. Özdağ’ın ortaya koyduğu tavır öğretilmiş bir görevdir. Aldığı talimata göre hareket ediyor. Söyledikleri milliyetçi söylemler olabilir ama yüzde yüz milliyetçilere düşman olan kanlı bir terör örgütünü temsilcisi ve onlarla iş birliği yapan CHP ile ittifak yaptı. Bu akılla, vicdanla örtüşen bir tavır değil. Özdağ’ın bu tavrı kabul edilemez. Bu hamlesi ülkücü tabanda karşılık bulmaz. Türk milletinden yana isen PKK ile el tutun iş birliği yapan adamı nasıl desteklersin? Onun adına tek bir şey söylenir. Ümit Özdağ’ın bu yaptığı tek bir şeyle tanımlanır o da ihanettir.”

Aynı yere hizmet ediyor

Yesevi Alperenler Derneği Başkan Kürşat Mican de, şunları ifade etti: “Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi bizleri hiç şaşırtmadı. Zaten Özdağ’ın söylem ve eylemleriyle neye ve kimlere hizmet ettiği belli! Kılıçdaroğlu ile ikisi aynı merkeze hizmet ediyorlar. Lakin hiçbir milliyetçi bu numaraları yemez. Ben can-ı yürekten inanıyorum ki; hiçbir milliyetçi ülkesini bölmek, bayrağını değiştirmek, Türk ibaresini anayasadan kaldırmak isteyenlerle yol yürümez. Ailemizi ve nesillerimizi tehdit eden sapkın LGBT örgütüne kol kanat gerenlerle, askerini, polisini, vatandaşını şehit eden PKK elebaşı Apo canisinin, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi Selahattin Demirtaş’ın, ülkemizi karıştırmak isteyen ajan Osman Kavala’nın ve FETÖ’cü teröristlerin serbest bırakılacağını söyleyenlere geçit vermez. Devlet yönetimini katiyetle bu zihniyete teslim etmez!”

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