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Gündem Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar vefat etti
Gündem

Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar vefat etti

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar 88 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 19:53:00 -
Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar vefat etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babası Hüseyin Tayyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

88 yaşında hayatını kaybeden Tayyar'ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü.

Yarın defnedilecek

Hüseyin Tayyar, yarın memleketi İslahiye'de Sıddıka Tayyar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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