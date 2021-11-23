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Gündem Şamil Tayyar’dan tepki: Bu makul sayılmaz! Direniriz
Gündem

Şamil Tayyar’dan tepki: Bu makul sayılmaz! Direniriz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, döviz kurundaki artışı bahane ederek sokaklara dökülen provokasyonculara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 21:43:00 -
Şamil Tayyar’dan tepki: Bu makul sayılmaz! Direniriz

Döviz kurundaki artışı bahane eden Geziciler, yine sokaklara döküldü. Ankara ve İstanbul'da eylem yapmaya başlayan küresel finans çetelerinin sokaktaki piyonları tencere tava ile yaygara yaptı. .

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, "Ekonomi politikasına ilişkin rezervlerimiz olabilir. Tepki de duyabiliriz. Ama sokaklardan iktidar devşirmeye kalkışmak, makul sayılamaz. Buna direniriz. Kaldı ki Kadıköy, Çankaya ve Samandağ’da sokaklara dökülenler TKP ve TİP’liler, polis de müdahale etti. Rahat olun" dedi.

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