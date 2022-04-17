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Gündem Şamil Tayyar'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan paylaşımı
Gündem

Şamil Tayyar'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan paylaşımı

Selçuk Bayraktar'ın, eşi Sümeyye Erdoğan ile fotoğraf paylaşması üzerine Şamil Tayyar "Tevazu. Son dönem ne çok ihtiyacımız var…" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 10:43:00 -
Şamil Tayyar'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iftarı Ayasofya Cami'nde yaptı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya Camii önünde iftar yaptığı fotoğrafını paylaştı. 

Tayyar paylaşımına, "Tevazu. Son dönem ne çok ihtiyacımız var…" ifadesini kullandı. 

 

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