Şamil Tayyar'dan olay sözler: İddiaya girerim, aday olmayacak
AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhrurbaşkanlığına aday olup olmayacağı konusunda tartışmalar sürüyor.
AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söyledi.
AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, "Cumhurbaşkanımız diyor ki: ‘Kılıçdaroğlu aday olacaksa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur’ Bu meydan okuma karşısında, ‘iktidara geleceğiz’ diyen Kılıçdaroğlu’ndan beklenen adaylığıdır. Ama olmaz, isteyenle iddiaya girerim" dedi.