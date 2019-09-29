Şamil Tayyar'dan Nagehan Alçıya tepki: Tüm halkı katil ilan etmesi bir suç

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Habertük Yazarı Nagehan Alçı'nın 1990'lı yıllardaki terörle mücadeleyi anlattığı esnada kullandığı 'katil devlet' ifadelerine tepki yağdı. Alçı'ya tepki gösterenlerden birisi de 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar oldu.

Tayyar, devletin halktan oluştuğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Halk, vatan ve egemenlik hakkı devleti oluşturur. 'Katil Devlet' ifadesi, tüm halkıyla bir ülkeyi kapsar. Niyet buysa suçtur ve yargının konusudur.

Değilse, kamusal gücü istismar eden kimi yöneticiler kastediliyorsa, ifadeye açıklık getirip özür dilemek gerekir."

Alçı'nın tepki çeken sözleri:

"Devlet şayet katil devletse ona katil devlet denir. 1990'larda Türkiye katil bir devlete sahipti. 17 bin faili meçhul cinayet yaşandı. 17 bin faili meçhulun olduğu devlet bal gibi katil devlettir."