Kaçkar Dağı’nda kayboldu! İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı
İngiltere vatandaşı Dan Mammsdroller, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde kayboldu. İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere vatandaşı Dan Mammsdroller, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde kayboldu. İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde, 3 bin 100 metre irtifada 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Dan Mammsdroller yönünü kaybetti.
Turistle 112 acil çağrı merkezi vasıtası ile telefon irtibatı kurulmasının ardından güvenli şekilde en yakın yerleşim yerine tahliyesi sağlanması ve bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Konumuna ulaşılan Dan Mammsdroller’in Avusor Yaylası’na güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla görevlendirmeler yapıldı.
AFAD’dan 8 personel ve 2 araç, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timinden (JAK) ise 5 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 13 personel ve 3 araç görevlendirildi.
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