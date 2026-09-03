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Kaçkar Dağı’nda kayboldu! İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı

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IHA Giriş Tarihi:

Kaçkar Dağı’nda kayboldu! İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı

İngiltere vatandaşı Dan Mammsdroller, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde kayboldu. İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı.

#1
Foto - Kaçkar Dağı’nda kayboldu! İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde, 3 bin 100 metre irtifada 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Dan Mammsdroller yönünü kaybetti.

#2
Foto - Kaçkar Dağı’nda kayboldu! İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı

Turistle 112 acil çağrı merkezi vasıtası ile telefon irtibatı kurulmasının ardından güvenli şekilde en yakın yerleşim yerine tahliyesi sağlanması ve bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kaçkar Dağı’nda kayboldu! İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı

Konumuna ulaşılan Dan Mammsdroller’in Avusor Yaylası’na güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla görevlendirmeler yapıldı.

#4
Foto - Kaçkar Dağı’nda kayboldu! İngiliz turist için kurtarma çalışması başlatıldı

AFAD’dan 8 personel ve 2 araç, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timinden (JAK) ise 5 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 13 personel ve 3 araç görevlendirildi.

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