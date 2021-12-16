Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çıkış: Dinimizde bunu yapmak haramdır
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dinimizde ‘haksız kazanç’ gibi ‘haksız zarar’ da haram' ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı.
Ekonomik durumdan kaynaklı 'haksız kazanç' ve 'haksız zarar' konusuna değinen Şamil Tayyar, son süreçte bazı insanların zarara uğradığını söyledi.
Tayyar, hak konusu üzerinden şu vurguyu yaptı:
"Bir kenarda dursun. Dinimizde ‘haksız kazanç’ gibi ‘haksız zarar’ da haram. Biri diğerinden daha önemli/önemsiz değil. Esas olan ‘hak’tır."