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Gündem Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çıkış: Dinimizde bunu yapmak haramdır
Gündem

Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çıkış: Dinimizde bunu yapmak haramdır

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dinimizde ‘haksız kazanç’ gibi ‘haksız zarar’ da haram' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:27:00 -
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken çıkış: Dinimizde bunu yapmak haramdır

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı.

Ekonomik durumdan kaynaklı  'haksız kazanç' ve 'haksız zarar' konusuna değinen Şamil Tayyar, son süreçte bazı insanların zarara uğradığını söyledi.

Tayyar, hak konusu üzerinden şu vurguyu yaptı:

"Bir kenarda dursun. Dinimizde ‘haksız kazanç’ gibi ‘haksız zarar’ da haram. Biri diğerinden daha önemli/önemsiz değil. Esas olan ‘hak’tır."

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Yorumlar

Halil

Gaziantep İslahiye'de PKK partisi olan HDP'ye gizliden gizliye oy istemek milleti yönlendirmek de haram mı acaba?
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Halo

Bunlari sen mi diyon. Kendi yaptigin ahlaksizliklqri henuz unutmadık. Hani şu kelepceli pozlar.
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