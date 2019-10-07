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Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:09
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik artık 'vur' emrini beklemeye başladı.

Geri sayımın başlatığı operasyona ilişkin AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hem ABD hem içerdeki yandaşları..."

"Türkiye, hem ABD hem içerdeki yandaşlarının oyalama taktiklerini tersyüz etti.

İsrail benzeri butik bir PKK devleti kurulması projesine karşı geliştirilen yeni strateji, ABD’yi sınırdan çekilmeye zorladı, YPG’yi panikletti.

Bu kararlı tavır daim olsun, Rabbim korusun."

 

 

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:09
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Şamil Tayyar
  3. Twitter

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 7 dk önce
    Cümle vatandaşımızınkulağı hayirlisiyle operasyon haberinde inşallah başaracağız ALLAH YAR ve yardımcımız olsun başarılarının devamlı olması ni diliyoruz

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