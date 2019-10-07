Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı açıklaması
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.07 Ekim 2019 Pazartesi 17:09
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik artık 'vur' emrini beklemeye başladı.
Geri sayımın başlatığı operasyona ilişkin AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hem ABD hem içerdeki yandaşları..."
"Türkiye, hem ABD hem içerdeki yandaşlarının oyalama taktiklerini tersyüz etti.
İsrail benzeri butik bir PKK devleti kurulması projesine karşı geliştirilen yeni strateji, ABD’yi sınırdan çekilmeye zorladı, YPG’yi panikletti.
Bu kararlı tavır daim olsun, Rabbim korusun."
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