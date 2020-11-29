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Siyaset Şamil Tayyar’dan AK Parti’ye ‘Tam saha pres’ teklifi
Siyaset

Şamil Tayyar’dan AK Parti’ye ‘Tam saha pres’ teklifi

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:03:00 -
Şamil Tayyar’dan AK Parti’ye ‘Tam saha pres’ teklifi

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, partisine çarpıcı bir öneride bulundu.

Şamil Tayyar, "CHP uzunca süredir kuyuya taş atıp yapay gündem oluşturuyor. Artık AK Parti ekran stratejisini değiştirmeli, tek konuklu steril programlardan fazla medet ummamalıdır. Muvazzaf vekilleri sahaya sürmeli, siyasetini siyasilerle tahkim etmeli, müfterilere tam saha pres yapmalıdır" dedi.

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