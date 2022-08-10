Şamil Tayyar’dan AK Parti’ye geçeceği iddia edilen isimle ilgili çarpıcı çıkış: Vekilliği bırakmalı
Memleket Partisi'nden ayrıldıktan sonra 11 parti ile görüşme yaptığı ortaya çıkan eski CHP'li Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler geldi.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin birçok parti ile isminin geçmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Herhangi bir milletvekilinin partisinden ayrıldıktan sonra milletvekilliğini bırakması gerektiğini ifade eden Şamil Tayyar, "Bir vekil partisinden ayrılıyorsa vekilliği bırakmalıdır. Zira, oylar seçildiği partiye emanettir" dedi.
İşte Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:
"İsteyen istediği partiye geçebilir, nihai karar millete aittir. Lakin, bir vekil partisinden ayrılıyorsa vekilliği bırakmalıdır. Zira, oylar seçildiği partiye emanettir. Partiler ise gidene hain deyip geleni kutsallaştırırsa sivil siyaset zarar görür, güven azalır. Naçizane…"