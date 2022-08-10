  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Şamil Tayyar’dan AK Parti’ye geçeceği iddia edilen isimle ilgili çarpıcı çıkış: Vekilliği bırakmalı
Siyaset

Şamil Tayyar’dan AK Parti’ye geçeceği iddia edilen isimle ilgili çarpıcı çıkış: Vekilliği bırakmalı

Memleket Partisi'nden ayrıldıktan sonra 11 parti ile görüşme yaptığı ortaya çıkan eski CHP'li Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 10:20:00 -
Şamil Tayyar’dan AK Parti’ye geçeceği iddia edilen isimle ilgili çarpıcı çıkış: Vekilliği bırakmalı

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin birçok parti ile isminin geçmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Herhangi bir milletvekilinin partisinden ayrıldıktan sonra milletvekilliğini bırakması gerektiğini ifade eden Şamil Tayyar, "Bir vekil partisinden ayrılıyorsa vekilliği bırakmalıdır. Zira, oylar seçildiği partiye emanettir" dedi.

İşte Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"İsteyen istediği partiye geçebilir, nihai karar millete aittir. Lakin, bir vekil partisinden ayrılıyorsa vekilliği bırakmalıdır. Zira, oylar seçildiği partiye emanettir. Partiler ise gidene hain deyip geleni kutsallaştırırsa sivil siyaset zarar görür, güven azalır. Naçizane…"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23