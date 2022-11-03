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Siyaset Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı: Yaz dönemi bile bu tehdidi zayıflatamadı
Siyaset

Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı: Yaz dönemi bile bu tehdidi zayıflatamadı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, gelen enflasyon verilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 12:27:00 - 2022-11-03 12:28:03
Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı: Yaz dönemi bile bu tehdidi zayıflatamadı

TÜİK’in 2022 Ekim ayı için enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, son enflasyon rakamlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Şamil Tayyar, "Tarihi/vizyoner projelerle Türkiye Yüzyılı’na yol alırken yüksek enflasyon en ciddi tehdit olarak karşımızda duruyor. Yaz dönemi bile bu tehdidi zayıflatmadı, kışa güçlenerek girdi. Halâ yüksek enflasyon, seçimde en güçlü rakibimiz" dedi..

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

AK Parti'yi seçimde çok hem de çok zorlayacak üç problem: 1- Yüksek enflasyon 2- Ülkedeki mülteciler 3- Mahkemelerin suçluları salması.

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

ŞAMİL TAYYAR ÇOK DOĞRU SÖYLÜYOR,, ÇÜNKÜ BİZ TÜRK MİLLETİ KÜRESEL NEDİR VE KÜRESEL EKONOMİYİ NASIL ANLASIN , ENFİLASYON BAHALILIK ŞİMDİ KĞRESEL BİR SORUNDUR YANLIZ TÜRKİYE İÇİN DEĞİL(( YİNE BİZİM MİLLETE ANLATSAN ANLAMAZ )) ÇÜNKÜ BİZİM MİLLET KAZANDIKÇA MİLLİYETİNİ VE ÜLKESİNİ UNUTUYOR,,, İŞTE SON DÖNEMDE MARKETÇİLERİ,,ESNAFLARI GÖRDÜK ALLAHINI DİNİNİ BİLE UNUTTU,, FAKİR FUKARA TANIMAZ,,, ONUN İÇİN TÜRKİYE DOĞRU ÇALIŞMAK,,, ATEŞTEN BİR GÖMLEK GİYMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR,,, 2023 SONRA HÜKÜMET CİDDİ BU GİBİ RUHSUZLARIN CEZASINI VERMESİ GEREK,,
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