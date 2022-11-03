Şamil Tayyar AK Parti'nin en büyük rakibini açıkladı: Yaz dönemi bile bu tehdidi zayıflatamadı

TÜİK’in 2022 Ekim ayı için enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, son enflasyon rakamlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Şamil Tayyar, "Tarihi/vizyoner projelerle Türkiye Yüzyılı’na yol alırken yüksek enflasyon en ciddi tehdit olarak karşımızda duruyor. Yaz dönemi bile bu tehdidi zayıflatmadı, kışa güçlenerek girdi. Halâ yüksek enflasyon, seçimde en güçlü rakibimiz" dedi..