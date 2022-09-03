Şamil Tayyar 'Vallahi yeter' diyerek patladı: O ismin külliyeden destekçileri var

Konutu terketmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar Ünsal Ban’ın evinde yakalandı. Ban ile Yaşar gözaltına alındı.

Konuyla ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oktay Yaşar’ın operasyonel Ankara Kuşu hesabı, sadece muhalifler değil içeriden de korunan bir hesap. Gebze’den Ankara’ya getirip yerleştirdiler, hem genel merkez hem belediyeler hem külliyeden destekçileri var. Vallahi yeter. Bir dip temizliğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.