Şamil Tayyar uyardı: Uyanık olma vakti

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı başladı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Şamil Tayyar, kritik bir uyarıda bulundu.

Şamil Tayyar, S-400'lerin bir tehdit unsuru olduğunu belirterek şu sözleri sarfetti:

S-400 sevkıyatı başladı. Tarih yeniden yazılıyor. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Süreç tamamlandığında Türkiye askeri alanda lig atlar. Aynı zamanda tehdit unsurudur. Dış tehditleri biliyoruz, içerideki ihanet şebekelerine karşı da uyanık olma vakti.