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Şamil Tayyar: Bu kripto FETÖ'ye müdahale çağrısıdır

Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yürekli bir savcı arıyorum, Erdoğan'ı çağıracak ve soracak" açıklamasına tepki göstererek "Bu çağrı bilgisizse cehalet der geçerim, değilse kripto FETÖ’ye müdahale çağrısıdır ki daha vahim" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:56
Şamil Tayyar: Bu kripto FETÖ'ye müdahale çağrısıdır

Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal çağrısına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal "Yürekli bir savcı arıyorum. Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz. Türkiye’nin hukuk düzeni, darbe hukukundan arınma yolunda en büyük adımı atmış olacaktır. Ve o gün gerçekten de cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak konusunda çok büyük bir yol kat etmiş olacağız. Ve o gün cumhuriyeti kuranların vasiyetini yerine getirmiş olacağız?" açıklamasını bilgisizce bir çağrı olarak yorumladı.

"Kripto FETÖ’ye müdahale çağrısıdır"

Tayyar, "Cumhurbaşkanları daha önce vatana ihanetten, yeni sistemde her suçtan yargılanabiliyor. Yargılama Yüce Divan’da yapılır ve sevk kararını meclis verir. Usul buyken bu çağrı neden yapılır? Bilgisizse cehalet der geçerim, değilse kripto FETÖ’ye müdahale çağrısıdır ki daha vahim!" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:56
  1. Şamil Tayyar
  2. Kemal kılıçdaroğlu

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