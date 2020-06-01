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Gündem

Şamil Tayyar açıkladı: Sadece katil değil...

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Barış Çakan'ın ölümü üzerinden yalan haberlerle provokasyon yapmaya çalışanların da katille beraber hesap vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 19:42:00 -
Şamil Tayyar açıkladı: Sadece katil değil...

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Barış Çakan'ın ölümünden nemalanmaya çalışarak 'Türk-Kürt' kardeşliğini hedef alanlarla ilgili açıklama yaptı.

"Günboyu provakasyon yaptılar, Barış Çakan’ın Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yalanını yaydılar. Acılı baba anlatıyor. Barış ezan okunurken yüksek sesle müzik dinleyenlerin saldırısında ölmüş." diyen Tayyar, "Sadece katil değil provokatörler de hesap verecek." ifadelerini kullandı.

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