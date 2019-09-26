Sami Yusuf, Azerbaycan'da söyledi! Dünyada gündem oldu
Azerbaycan asıllı İngiliz şarkıcı Sami Yusuf, Azerbaycan'da verdiği konserle büyük beğeni topladı.26 Eylül 2019 Perşembe 02:10
Dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Sami Yusuf, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konser verdi. Şirvanşahlar Sarayı'nda verilen konsere yoğun ilgi gösterildi.
Azerbaycan'da bu ay gerçekleşen bir etkinlikte sahneye çıkan Yusuf'un performansı, büyük beğeni topladı.
Sami Yusuf, Azerbaycan devlet sanatçılarının da içinde bulunduğu büyük bir orkestra ve koroyla sahneye çıktı.
Müslümanlar tarafından bilinen Allahu Allah ve Hasbi Rabbi bestelerini söyleyen Sami Yusuf, sosyal medyada gündem oldu.
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