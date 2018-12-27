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Sami Özgül kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül atandı. 1997-2000 yılları arasında Kahramanmaraş Devlet hastanesi başhekimliği görevinde bulunan Sami Özgül kimdir? Sami Özgül nereli ve kaç yaşında? Sami Özgül daha önce nerelerde görev yaptı?

27 Aralık 2018 Perşembe 11:24
Sami Özgül kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül atandı. 1997-2000 yılları arasında Kahramanmaraş Devlet hastanesi başhekimliği görevinde bulunan Sami Özgül kimdir? Sami Özgül nereli ve kaç yaşında? Sami Özgül daha önce nerelerde görev yaptı?

Sami Özgül kimdir?

Sami Özgül, 1952 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1982 yılında Dahiliye Uzmanı, 1990 yılında Siyami Ersek Göğüs Kalp Cerrahi Merkezinde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yaptı. 1982-1986 yıllarında mecburi hizmet nedeniyle Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptı. 1997-2000 yılları arasında Kahramanmaraş Devlet hastanesi başhekimliği görevinde bulundu.

2000 yılında Kardiyoloji Ana Bilim dalında Doçent oldu.2009 yılına kadar Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji doçenti olarak çalıştı. Yurt dışı deneyimi ve bilimsel çalışmaları: Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesinde Elektrofizyoloji, ICD ve biventriküler pace, İngiltere Wellington Hospitalde CT angio, İspanya Madritte Sancarlos Hospital"da Kompleks Koroner girişimler, Rotablator, IVUS, OCT, Fransa Ruen de Cryo ablasyon, Almanya Leipzig de Periferik arter girişimleri üzerine eğitim aldı. İlklerin öncüsü oldu: 2007 yılında Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde Angio Laboratuarını kurarak Kalp hastalarının il dışına gitmelerine son verdi. 2010 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kardiyoloji profesörü ve Anabilim dalı başkanı olarak göreve başladı. Adıyaman Ün. Tıp Fak. Hastanesi Kardiyoloji kliniği ve Angio Laboratuarını kurdu. 2014 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine, çok sevdiği Kahramanmaraş'a döndü. KSÜ Tıp Fakültesi kardiyoloji anabilim dalında kardiyoloji profesörü olarak görevi de yapan Prof Dr. Özgül, evli ve üç çocuk babası.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:24
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Adıyaman
  4. Sami Özgül kimdir?
  5. Sami Özgül nereli
  6. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü
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