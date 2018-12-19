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Sami Evren CHP Karaman Kazımkarabekir belediye başan adayı oldu

Sami Evren CHP Kazımkarabekir belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Ispartailçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Karaman Kazımkarabekir belediye başkan adayı kim oldu?

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:31
Sami Evren CHP Karaman Kazımkarabekir belediye başan adayı oldu

Sami Evren CHP Kazımkarabekir belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Isparta  ilçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Karaman Kazımkarabekir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Karaman ilçe belediye başkan adayının da belli olduğu PM toplantısında Sami Evren CHP Karaman Kazımkarabekir belediye başan adayı oldu.

CHP Karaman Yenice belediye başkan adayı Sabri Cebecik

CHP Karaman Ermenek belediye başkan adayı Mustafa Bahçeli

CHP Karaman Ermenek Kazancı belediye başkan adayı Uğuz Tekin oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:31
  1. İstanbul
  2. Isparta
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Sami Evren CHP Karaman Kazımkarabekir belediye başan adayı oldu
  6. CHP Karaman ilçe belediye başkan adayları 2019
  7. yerel seçim karaman kazımkarabekir adayları 2019
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