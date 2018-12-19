Sami Evren CHP Kazımkarabekir belediye başan adayı mı oldu? sorusu soruluyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Isparta ilçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Karaman Kazımkarabekir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Karaman ilçe belediye başkan adayının da belli olduğu PM toplantısında Sami Evren CHP Karaman Kazımkarabekir belediye başan adayı oldu.

CHP Karaman Yenice belediye başkan adayı Sabri Cebecik

CHP Karaman Ermenek belediye başkan adayı Mustafa Bahçeli

CHP Karaman Ermenek Kazancı belediye başkan adayı Uğuz Tekin oldu.