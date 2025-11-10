  • İSTANBUL
Gündem Sami Er’in başlattığı Gazze’ye Yardım Kampanyası tamamlandı: Malatyalılar Gazzeli kardeşleri için 12 milyon lira topladı
Gündem

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in, bir maaşını bağışlayarak 7 Ekim 2025 tarihinde başlattığı "Gazze’ye Yardım Kampanyası" büyük bir gönül seferberliğiyle 7 Kasım 2025 tarihinde tamamlandı. Kampanya kapsamında toplanan 11 milyon 965 bin 18 TL tutarındaki nakdi yardımın, Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze’ye ulaştırılacağı kaydedildi.

Malatyalı hayırseverlerin gösterdiği duyarlılıktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gazze’ye Yardım Kampanyamız, Malatyalı hemşehrilerimizin vicdanının, merhametinin ve kardeşlik duygusunun en güzel yansıması olmuştur. Bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan her bir kardeşime, her bir hayırseverimize yürekten teşekkür ediyorum. Malatya, bir kez daha merhametin, vefanın ve kardeşliğin şehri olduğunu göstermiştir. Allah birliğimizi daim eylesin, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarını dindirsin."

 

