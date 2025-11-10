Sami Er’in başlattığı Gazze’ye Yardım Kampanyası tamamlandı: Malatyalılar Gazzeli kardeşleri için 12 milyon lira topladı

Malatyalı hayırseverlerin gösterdiği duyarlılıktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gazze’ye Yardım Kampanyamız, Malatyalı hemşehrilerimizin vicdanının, merhametinin ve kardeşlik duygusunun en güzel yansıması olmuştur. Bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan her bir kardeşime, her bir hayırseverimize yürekten teşekkür ediyorum. Malatya, bir kez daha merhametin, vefanın ve kardeşliğin şehri olduğunu göstermiştir. Allah birliğimizi daim eylesin, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarını dindirsin."