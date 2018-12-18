Sami Çay CHP Ankara Polatlı belediye başkan adayı oldu
CHP Ankara Polatlı belediye başkan adayı son dakika belli oldu. CHP Ankara Polatlı belediye başkana dayı Sami Çay oldu.18 Aralık 2018 Salı 20:00
CHP Ankara Polatlı belediye başkan adayı son dakika belli oldu. CHP Ankara Polatlı belediye başkana dayı Sami Çay oldu. CHP Parti Meclisi 18 AralıkSalı 2018 tarihinde yerel seçimlerde CHP'nin belediye başkan adaylarını belirlemek için toplantı.
CHP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş
CHP Ankara Mamak belediye başkana dayı Adnan Demirci
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