  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samet Akaydin'in pozisyonu penaltı mı? Hakem yorumcuları cevapladı
Spor

Samet Akaydin'in pozisyonu penaltı mı? Hakem yorumcuları cevapladı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 10:32:00 -
Samet Akaydin'in pozisyonu penaltı mı? Hakem yorumcuları cevapladı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçın ardından akıllarda Samet Akaydin'in 54. dakikadaki pozisyonu kaldı. Pozisyon, sosyal medyada infial oldu... VAR incelemesinde devam kararı çıkan pozisyon için hakem eleştirmenleri penaltı yorumunda bulundu. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Dusan Tadic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise tartışmalı bir an yaşandı.

Samet'in koluna çarptı, VAR devam dedi

Maçın 54. dakikasında hızlı gelişen Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çaprazdan bindiren Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'e çarparak kornere gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yan hakem, bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun bitmesinin ardından VAR hakemi Hüseyin Göçek, oyunun başlatılmamasını istedi. Yaklaşık 1.5 dakika süren incelemenin ardından hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi. (Pozisyon öncesinde ofsayt yok, doğal konum olarak değerlendirildi)

          Bülent Yıldırım: 

Kolun yana doğru genişletilmesi, yukarı ve öne doğru genişletilmesi doğal olmayan hadiseler. Topa öyle mi kayılır? Topun geçmesini engellemek istediniz. Burada karar penaltı olmalıydı. En fazla da sarı kart çıkmalıydı. Hakemi eleştirmem ama VAR odası sınıfta kaldı.

Deniz Çoban: 

Kol doğal konumda değil. Yüzü kapatma da yok. El topun önüne bariyer oluşturuyor. Net bir penaltı. VAR burada hakemi izlemeye davet etmeli ve penaltı kararı çıkmalıydı.

Bahattin Duran:

Bu pozisyon net bir penaltı. El doğal konumda değil. Yüzü koruma refleksi değil. Arda Kardeşler pozisyonundan dolayı görememiş olabilir. VAR'da neden bu kadar beklendi? Bunu anlayamadım. Ne oldu acaba odada?

Erman Toroğlu:

Hakem pozisyonu görmeyebilir, peki VAR nerede? VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır! Maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra… Peki arkadaşım Samet'in kolunu nereye sokacağız merak ediyorum? Paraları alıp milleti aptal yerine koyuyorsunuz! Yazık, bunlar profesyonel futbolcular ekmek parası kazanıyorlar.

 

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İşte Fenerbahçe'de son bilgiler..
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İşte Fenerbahçe'de son bilgiler..

Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İşte Fenerbahçe'de son bilgiler..

Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...
Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Spor

Fenerbahçe'nin bombaları patlamaya artık hazır! İsimleri duyunca, şok olacaksınız...

Dusan Tadic attı, Fenerbahçe liderliğe yükseldi!
Dusan Tadic attı, Fenerbahçe liderliğe yükseldi!

Spor

Dusan Tadic attı, Fenerbahçe liderliğe yükseldi!

Fenerbahçe’ye büyük panik yaşattı! Sürpriz gelişme...
Fenerbahçe’ye büyük panik yaşattı! Sürpriz gelişme...

Spor

Fenerbahçe’ye büyük panik yaşattı! Sürpriz gelişme...

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fber

penaltı falan yok. yüzünü korumak istiyor. bu yüzden kol doğal konumda. robot gibi futbol oynanmaz ki... malasef bu yüzden futbolumuz geride..çünkü defans oyuncuları robot gibi oynamaya çalışıyorlar. aman elime koluma değmesin.. başka liglerde böyle bir algılı oyun yok.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23