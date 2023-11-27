Samet Akaydin'in pozisyonu penaltı mı? Hakem yorumcuları cevapladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Dusan Tadic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise tartışmalı bir an yaşandı.

Samet'in koluna çarptı, VAR devam dedi

Maçın 54. dakikasında hızlı gelişen Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çaprazdan bindiren Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'e çarparak kornere gitti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yan hakem, bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun bitmesinin ardından VAR hakemi Hüseyin Göçek, oyunun başlatılmamasını istedi. Yaklaşık 1.5 dakika süren incelemenin ardından hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi. (Pozisyon öncesinde ofsayt yok, doğal konum olarak değerlendirildi)

Bülent Yıldırım:

Kolun yana doğru genişletilmesi, yukarı ve öne doğru genişletilmesi doğal olmayan hadiseler. Topa öyle mi kayılır? Topun geçmesini engellemek istediniz. Burada karar penaltı olmalıydı. En fazla da sarı kart çıkmalıydı. Hakemi eleştirmem ama VAR odası sınıfta kaldı.

Deniz Çoban:

Kol doğal konumda değil. Yüzü kapatma da yok. El topun önüne bariyer oluşturuyor. Net bir penaltı. VAR burada hakemi izlemeye davet etmeli ve penaltı kararı çıkmalıydı.

Bahattin Duran:

Bu pozisyon net bir penaltı. El doğal konumda değil. Yüzü koruma refleksi değil. Arda Kardeşler pozisyonundan dolayı görememiş olabilir. VAR'da neden bu kadar beklendi? Bunu anlayamadım. Ne oldu acaba odada?

Erman Toroğlu:

Hakem pozisyonu görmeyebilir, peki VAR nerede? VAR'da kim var? Hüseyin Göçek, yani evlere şenlik bir isim! Yazıktır, günahtır! Maçın neticesine ancak bu kadar tesir edilebilir. Penaltıyı verse Karagümrük öne geçecek. Net penaltıyı vermeyince 1 dakika sonra… Peki arkadaşım Samet'in kolunu nereye sokacağız merak ediyorum? Paraları alıp milleti aptal yerine koyuyorsunuz! Yazık, bunlar profesyonel futbolcular ekmek parası kazanıyorlar.