0553 313 94 23

SAMEKS, Temmuz ayında 3 puan azalıp 51.1’e indi

MÜSİAD'ın hazırladığı Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS)'ne göretemmuzda bir önceki aya göre 3 puan azalışla 51,1 seviyesinde gerçekleşti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
SAMEKS, Temmuz ayında 3 puan azalıp 51.1’e indi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), temmuzda bir önceki aya göre 3 puan azalarak 51,1’e geriledi. MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS’in Temmuz 2018 sonuçları açıklandı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 3 puan azalışla 51,1 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Hizmet Endeksi 5,3 puan azalarak 50,7 puan, Sanayi Endeksi ise 0,5 puanlık artışla 52,1 puan oldu. Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 51,1 puanlık değeri ile bu aya ilişkin ekonomik aktivitede canlılığın devam ettiğine işaret etti.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
  1. MÜSİAD
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
  3. Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş yeni Talisca'sını İspanya'da buldu! Flaş transfer girişimi...
    1. Beşiktaş yeni Talisca'sını İspanya'da..
    2. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer..
    3. Galatasaray'dan sürpriz transfer!
    4. Ahmet Şık şimdi de millete hakaret etti
    5. BÇG’ye engel olabilecek subaylar YAŞ..
    6. İTO açıkladı: Fiyatlar arttı!
    7. İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika..
    8. Eski milletvekili Göksel için TBMM'de..
    9. Mustafa Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    10. FETO'nun talimatı işe yaramadı! Birer..
    11. Yürek burkan olay: Görme engelli..
    12. Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk..
    13. Türkiye'yi yasa boğan saldırıda..
    14. 15 Temmuz'da sala okuduğu için darp..
    15. TFF'den VAR açıklaması! 'Çığır açacak'
    16. Bu kamplara dikkat! Gençlerin..
    17. Rusya'dan çok sert İdlib açıklaması!
    18. 5 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar! 7..
    19. Okullarda cep telefonu yasağı kabul..
    20. SAMEKS, Temmuz ayında 3 puan azalıp..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018