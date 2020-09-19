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Aktüel SAMDOB, sezonun ikinci konserini verdi
Aktüel

SAMDOB, sezonun ikinci konserini verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:59:38 -
SAMDOB, sezonun ikinci konserini verdi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020-2021 sanat sezonunun ikinci konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, daha önceden duyurduğu 2020-2021 sanat sezonu ikinci açık hava konserini, sağanak nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün sahnesine taşıyarak gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarının titizlikle uygulandığı konserde, piyanist Nana Tsutkiridze solist sanatçılara eşlik etti.

Konserde SAMDOB koro sanatçılarından soprano Derya Belevi, Arsen Tekinmirza, bariton Hasan Çelik ve bas Murat Göçken birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirdi.

Toplam 55 kişinin sınırlı sayıda katılım ile bir buçuk metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konserde Rossini, Donizetti, Bizet, Bernstein ve Lehar’ın bestelediği unutulmaz eserlerden bölümler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


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