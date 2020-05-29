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Aktüel

SAMDOB sanatçılarından "Evde kal, sosyal mesafeni koru" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:22:46 -
SAMDOB sanatçılarından "Evde kal, sosyal mesafeni koru" çağrısı

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sahneden uzak kalan Samsun Devlet Opera ve Balesinde (SAMDOB) görevli balerin ve baletler, "Evde kal, sosyal mesafeni koru" çağrısına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları kliple sosyal medyadan mesaj veriyor.

SAMDOB sanatçıları, meydan okuma (challenge) akımı kapsamında evlerinde çektikleri görüntülerle klip hazırladı.

Balerin ve baletler birbirlerine bale ayakkabısı atarak, "Evde kal, sosyal mesafeni koru" masajı verdikleri klipi SAMDOB'un sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Uzun süredir sahneden uzak kalan sanatçıların evlerinde prova yaparken çektikleri görüntülerin de yer aldığı klip, eğlenceli anlar yaşatıyor.


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