SAMDOB, "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), farklı kültürlere yolculuk adı altında "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.



SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sanat sezonunda Atatürk Kültür Merkezi binasının yan tarafında bulunan Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan konserin yaşanabilecek olumsuz hava durumu nedeniyle Aydın Gün Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi.



SAMDOB Orkestrası'nın solistlere eşlik edeceği konserde sopranolar Gamze Barhan ve Elif Demir, tenor Gürkan Sezgin ile bariton Berkcan Beniç farklı coğrafyaların çok sesli müziklerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Orkestra şefliğini Mürsel Yavuz'un yapacağı konserde Avusturyalı besteci Mozart’ın bestelediği "Küçük bir akşam müziği", "29. senfoni" ve "Figaro'nun düğünü" operasından aryalar, İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin bestelediği "Antik aryalar ve danslar"dan bölümler, İstemihan Taviloğlu'nun bestelediği "Beşi bir yerde" orkestra eseri, Verdi'nin bestelediği "La traviata" operasından bölüm ve Denza'nın bestelediği "Funiculi funicula" parçası sanatçılar tarafından seslendirilecek.



Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilecek ve toplam 55 kişinin katılım göstereceği konser, yarın saat 20.30'da başlayacak.



