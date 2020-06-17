  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar kadar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:16:00 -
Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar kadar yıldız Dünya benzeri gezegene sahip olabilir

ANKARA (AA) - Samanyolu Galaksisi'nde Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği bildirildi.

Science Daily'nin haberine göre, 2018'de yakıtının bitmesi üzerine emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu'nun verisini kullanan Kanada'daki British Columbia Üniversitesinde görevli gök bilimciler Samanyolu'nda Güneş gibi G tipi yıldızların yörüngesinde yaşam için elverişli kuşakta yer alan gezegenlerin muhtemel sayısını hesap etti.

Çalışma ekibinde yer alan Michelle Kunimoto, hesaplamayı, her G-tipi yıldız için 0,18 Dünya benzeri gezegen üst limitinden yaptıklarını söyledi.

Gök bilimci Jaymie Matthews de Samanyolu'nda 400 milyar kadar yıldızın bulunduğunu, yüzde 7'sinin G-tipi sınıfına girdiğini, bunun da 6 milyar kadar yıldızın Dünya benzeri gezegenlere sahip olabileceği, bir diğer deyişle Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Çalışmanın ayrıntıları "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı