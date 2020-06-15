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Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki yaratık türünün var olabileceği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:31:40 -
Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki yaratık türünün var olabileceği iddiası

ANKARA (AA) - İngiliz bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki yaratık türünün var olabileceğini öne sürdü.

Nottingham Üniversitesinde görevli astrofizik profesörü Christopher Conselice liderliğinde yapılan araştırmanın ayrıntıları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

Ekibin, Samanyolu Galaksisi'nde yabancı yaratık türlerinin sayısını hesap etmek için Astrobiyolojik Kopernik Sınırı ismini verdikleri yeni bir model geliştirdiği belirtildi.

Modelin, Dünya'daki gibi diğer gezegenlerde de zeki yaşam formunun oluşmasının neredeyse 5 milyar yıl aldığı, bu gezegenlerin Güneş gibi yüksek metal içeriğine sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğu varsayımından yola çıktığı ifade edildi.

Bilim insanları, galaksinin uzaya radyo sinyalleri gönderme kabiliyetine sahip en az 36 türe ev sahipliği yapıyor olabileceğini hesap etti.

Öte yandan bu medeniyetler arasında ortalama mesafenin 17 bin ışık yılı olabileceği, bunun ortaya çıkarılmayı ve iletişimi, bugünün teknolojisiyle çok zorlaştırdığını iddia etti.

Conselice, çalışmanın, insanlık medeniyetinin "geleceği ve kaderine" ilişkin de önemli ipuçları ortaya koyduğunu söyledi.

Profesör Conselice, "Eğer zeki yaşamın yaygın olduğunu keşfedersek bu medeniyetimizin birkaç yüzyıldan daha uzun süre var olabileceğini açığa çıkarır. Bunun yerine galaksimizde hiç aktif medeniyet olmadığını keşfedersek bu bizim uzun süreli varlığımız için kötü bir işaret olur." değerlendirmesini yaptı.

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