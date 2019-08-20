0553 313 94 23

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen saman yangını korkuttu.

20 Ağustos 2019 Salı 14:13
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen saman yangını korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Haci Narman’a ait ahırda bulunan saman bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt'te tarihi eser operasyonu
    1. Siirt'te tarihi eser operasyonu
    2. Mersin’de 60 yaş altı vatandaşlara..
    3. Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
    4. Bodrum değil Tortum
    5. Gazzeli avukatlar İsrail ablukasını..
    6. Okullarda "ormanların külleri"..
    7. Çanakkale'de 274 kaçak göçmen yakalandı
    8. Satranç turnuvası sona erdi
    9. İşyurtları Kurumundan hükümlülere..
    10. Yemen'deki ayrılıkçılar, Ebyen'de..
    11. Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY..
    12. Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY..
    13. A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı..
    14. Rus öğrenciler Osmanlıcayı Ortaylı’dan..
    15. Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden..
    16. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    17. HDP kapatılabilir mi? O karar emsal..
    18. Genç basketbolcular Büyükşehir’de..
    19. Hong Kong’ta ’Diyalog Platformu’..
    20. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    21. Develi’de Ağustos ayı muhtarlar..
    22. 2 milyonluk Diyarbakır'da 100 kişi..
    23. Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
    24. Cami imamı kazada hayatını kaybetti
    25. Tekirdağ’da definecilerin tarlada..
    26. Çocukların balık tutma yarışı
    27. Malkara’da çiftçilere hibe destekleri..
    28. İBB'den son dakika uyarısı: Şiddetli..
    29. Denize girer girmez boğuldu
    30. Başkan Atay, “Öğrenci dostu üniversite..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz