Samandağ’da orman yangını kontrol altına alındı Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce kontrol altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi’nin yakınlarında bulunan ormanlık arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Orman İtfaiye Müdürlüğü veHatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

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