Samandağ’da çocuklar evlerinden poşet uçurdu
Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.
Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar kendi hazırladıkları poşetleri ç uçurarak keyifli vakit geçirdi.