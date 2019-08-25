Saman yüklü traktör römorku alev aldı Denizli’nin Çameli ilçesinde traktörün römorkunda bulunan yaklaşık 100 saman balyası yanarak kül oldu.

Denizli’nin Çameli ilçesinde traktörün römorkunda bulunan yaklaşık 100 saman balyası yanarak kül oldu.

Yangın, Çameli ilçesine bağlı Kalınkoz Mahallesi’nde bir okulun karşısında meydana geldi. Murat Çal’a ait traktörün römorkunda bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören Murat Çal ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 100 saman balyası yandı.

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