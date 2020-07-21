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Gündem

Saman yüklü kamyonda çıkan yangın geceyi aydınlattı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde park halinde ki saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın panik oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 02:54:00 -

Alınan bilgilere göre, olay akşam 23.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent mahallesinde meydana geldi. Sokak arasından park halinde bulanan saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Alev alan saman balyaları etrafa saçıldı. Mahallede büyük korku yaşanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını zorlukla söndürebildi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.

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