Saman nezlesi nedir nasıl tedavi edilir Saman nezlesi nasıl geçer, hangi doktora gidilir?

Saman nezlesi nedir, belirtileri nelerdir, ne iyi gelir, saman nezlesi hastalığı nasıl geçer? Rinit olarak da bilinen saman nezlesi, genellikle bahar aylarında görülen, çiçek tozlarına karşı alerjiden ileri gelen bahar nezlesi olarak bilinmekte. Saman nezlesi nasıl korunabiliriz? Saman nezlesinden kurtulmanın yolları neler? Saman nezlesi için hangi doktora gidilir?

Bahar mevsiminde en çok yaşanan sağlık sorunlarından biri de saman nezlesi oluyor. hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı, kaşıntı ve genizde akıntı gibi belirtilerle kendisini gösteren saman nezlesi, özellikle alerjik yatkınlığı olan kişilerde görülüyor. Peki, saman nezlesi tam olarak nedir?

Alerjik rinit Türkiye'de bilinen adıyla saman nezlesi, burun solunum yollarında meydana gelen alerjik bir iltihaptır. Polen, toz ve hayvan tüyü (dökülen cilt ve saç parçacıkları) gibi nesneler bunlara alerjisi olan kişiler tarafından solunduğu zaman ortaya çıkar. Olgulara boğaz kaşıntısı veya geniz akıntısı eşlik edebilir.

Baharın korkulu rüyası 'alerjik rinit'

Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, yaptığı açıklamada, grip ve alerjik nezlenin belirtileri birbirine benzediği için sıklıkla karıştırıldığını, bu nedenle iki hastalığın da nasıl ayrılabileceğinin birçok kişi tarafından merak edildiğini aktardı. Gribin, özellikle soğuk kış aylarında ya da mevsim geçişlerinde insanların en büyük sorunlarından biri haline geldiğini dile getiren Akçay, birçok insanın özellikle belli dönemlerde gribin etkisi altına girerek sosyal hayat ile aile ve iş hayatında birçok olumsuz durumla karşılaştığını kaydetti. Prof. Dr. Akçay, gribin oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğuna işaret ederek, sorunun, enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkarak kişinin solunum yollarında yaşamını sürdüren virüslerin vücutta meydana getirdiği hasara bağlı olarak rahatsızlık veren ve yaşam kalitesini düşüren bir durum olduğunu bildirdi.

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmet Bulut ise yaptığı açıklamada, alerjik rinitin burunda akıntı, tıkanıklık, kaşıntı ve aksırık gibi semptomlara neden olan inflamatuvar bir problem olduğuna işaret etti.

Saman nezlesi için hangi doktora gidilir?

Anjin, Bademcik iltihabı, Boğaz ağrısı, Burun, Farenjit, Gırtlak, Horlama, Kulak iltihabı, Saman nezlesi, Sinüzit, Tükürük Bezi, Uçuk, Vertigo, Baş dönmesi için kulak burun boğaz bölümünden randevu alıp KBB doktoruna bakınmak gerekmektedir.