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Saman nezlesi nedir? Belirtileri nelerdir?

Saman nezlesi nedir? Nedenleri nelerdir? Rinit kelimesi burun iltihabı anlamına gelmektedir. Alerjik rinit ise alerji kaynaklı burun iltihabı demektir. Halk arasında saman nezlesi olarak bu hastalığın belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

19 Şubat 2019 Salı 21:56
Saman nezlesi nedir? Belirtileri nelerdir?

Saman nezlesi nedir? Nedenleri nelerdir? Rinit kelimesi burun iltihabı anlamına gelmektedir. Alerjik rinit ise alerji kaynaklı burun iltihabı demektir. Halk arasında saman nezlesi olarak bu hastalığın belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Alerjik rinit (saman nezlesi) nedir?

Rinit kelimesi burun iltihabı anlamına gelmektedir. Alerjik rinit ise alerji kaynaklı burun iltihabı demektir. Alerjenlerin burunda bulunan hava yolu mukozasına yapışarak iltihabi reaksiyonları başlatması ile oluşur. Belirli mevsimlerde (polenlerin uçuştuğu bahar aylarında) meydana gelen türüne mevsimsel rinit denir. Mevsimsel alerjik rinit saman nezlesi olarak ta bilinir. Alerjik rinitin birde tüm yıl boyunca süren tipi vardır ve perenial rinit olarak isimlendirilir. Perenial rinittin nedeni, genellikle yıl boyunca ortamda bulunan hayvan tüyü, çeşitli kimyasallar veya ev tozu gibi alerjen faktörlerdir. Eğer gerekli tedbirler alınır ve uygun tedavi verilirse hastalığın atak sayısını azaltmak mümkündür.

Alerjik rinit, burun içini kaplayan mukozanın alerjik nedenli iltihaplanmasına denir ve özellikle alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görülür. Çoğunlukla ömür boyu sürer ancak, ileri yaşlarda şiddeti azalabilir. En sık görülme nedeni rüzgarın havada uçurduğu polenlerdir ancak herhangi bir alerjen tarafından tetiklenebilir. Kendiliğinden geçme ihtimali çok düşüktür. Ama soruna yol açan alerjenlerden uzak durmak önemli yararlar sağlamaktadır. Hastalığın yaygınlığı oldukça yüksektir ve bilimsel çalışmalara göre, toplumun yaklaşık beşte birinin alerjik rinitli olduğu belirtilmektedir. Alerjik rinit olan kişilerde sosyal ve psikolojik sorunlar daha sık görülmektedir.

Alerjik Rinit neden olur?

Alerjik rinitin en önemli nedeni havada uçuşan polenler ve ağaçlardır.

Benzer reaksiyonlar küf, hayvan tüyü, ev tozu ve akarları gibi alerjenlere karşı da gelişebilir.

Kuru ve rüzgârlı havalarda polen miktarı fazladır ve alerjik rinit görülme sıklığı da artar.

Mevsimsel alerjik rinite özellikle bahar aylarında ortaya çıkan ağaç polenlerine yol açar.

Tüm yıl devam eden alerjik rinit ise hamam böcekleri ve ev tozu akarlar neden olur.

Evde köpek, kedi, kuş gibi hayvanları beslemek alerjik rinitin şiddetini arttırabilir.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:56
  1. alerjik rinit
  2. Reflü ve alerjik rinit yorgunluğa yol açıyor
  3. saman nezlesi
  4. Saman nezlesi nedir?
  5. Saman nezlesinin belirtileri nelerdir?
  6. Saman nezlesinin nedenleri nelerdir?
  7. Saman nezlesine karşı nelere dikkat edilmeli?

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