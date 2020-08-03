Şam'a hava saldırısı düzenlendi
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan İran'a ait olduğu iddia edilen bazı noktaların vurulduğu açıklandı.
ABD destekli İsrail güçleri Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan birçok hedefi bombaladı. Suriye hava savunma sistemleri İsrail jetlerine karşılık verdi.
Ayrıca Golan tepeleri civarında İsrail helikopterlerinin görüldüğü bildirildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin, dün işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde patlayıcı maddelerle saldırı girişimine karşılık olarak Suriye'nin güneyindeki hedeflere saldırdığını duyurdu.
Adraee, saldırıda, rejim ordusuna ait komuta merkezleri, askeri üsler, karadan havaya füze rampaları ile gözetleme ve istihbarat noktalarının vurulduğunu belirtti.
İsrail'in kendisine yönelik saldırılara karşılık vermeye devam edeceğine vurgu yapan Adraee, Beşşar Esed rejiminin Suriye topraklarından İsrail'e yönelik yapılan eylemlerden sorumlu tutulduğunu kaydetti.
Öte yandan Esed rejiminin haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Şam'ın güneybatı kırsalına düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini iddia etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün gece 4 kişilik bir grubun Suriye-İsrail sınırından geçerek İsrail hedeflerine saldırı düzenlemeye kalkıştığını, grup üyelerinin öldürüldüğünü belirtmişti.
Zilberman, söz konusu grubun hangi tarafa mensup olduğunu belirtmezken, İsrail'in saldırıya karşılık verebileceğini ifade etmişti.