Şam böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay Şam böreği tarifi

Kahvaltıda ya da akşam yemeğinde, kısaca günün her saatinde zevkle yiyebileceğiniz eşsiz tatlardan biri.

Malzemeler

İç Harcı ;

2 tavuğun göğsü

6-8 kadar orta boy soğan(isteğinize göre arttırıp azaltabilirsiniz)

Yarim demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası (tepeleme olmasın)

Kimyon(az miktarda), karabiber, pul biber

Tuz

50 gr kadar kuyruk yağı (elimizle küçük küçük doğrayalım)

Hamur için ;

6 su bardağı kadar un

2 çay kaşığı toz intant maya

1 çay kaşığı şeker

Alabildiği kadar su(ılık su)

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için ; Sıvı yağ

Yapılışı

Önce tavuk göğsünü kıyma haline getirin. Soğanları elle ya da rondoda çekin. Kıymayı ve kuyruk yağını tavaya koyalım suyunu çekene kadar pişirelim ve kıydığımız soğanları ilave edelim. Soğan yumuşamaya başlayınca salça, baharat ve tuzu ekleyelim ve pişirmeye bırakalım. Pişmeye yakin maydanozu ilave edelim. Sonra soğumaya bırakalım. Unumuzu bir tespiye koyalım tuz, maya, şekeri ilave edip ilik suyla yoğurmaya başlayalım. Kulak memesi yumaşaklığına gelinceye kadar yoğuralım üstünü streçle kapatıp 45 dk dinlenmeye bırakalım. Daha sonra hamurumuzu yuvarlak şekilde açalım ve tam ikiden ortaya bölüp iki börek çıkaralım içine kıymamızı yayıp böreğin kenarlarını parmak uçlarımızla kapatalım. Evde sac varsa sacda çıkartabileceğimiz gibi tavada da kızartabiliriz.

Bol yağda ya da sadece böreklerin yüzeyine yağ sürülerek kızartılabilir.

Afiyet olsun