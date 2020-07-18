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Spor

Salzburg, Olympique Lyon'dan Oumar Solet'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:47:33 -
Salzburg, Olympique Lyon'dan Oumar Solet'yi transfer etti

İSTANBUL (AA) - Avusturya ekibi Salzburg, Fransa'nın Olympique Lyon takımından savunma oyuncusu Oumar Solet'yi kadrosuna kattı.

Salzburg Kulübü, 20 yaşındaki Fransız stoper Solet ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine Laval'da başlayan ve Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Solet, 2018'de transfer olduğu Olympique Lyon'un A takımında 4 maçta forma giymişti.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Salzburg'un Solet'nin bonservisi için 4,5 milyon avro ödediği öne sürüldü.

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