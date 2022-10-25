Salzburg-Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi 5.hafta maçında Salzburg ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.hafta maçında Salzburg ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Salzburg-Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda CANLI İZLE
E Grubu 5.hafta maçında Salzburg ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşma Exxen, CBC Sport, TV 8,5 kanallarından naklen yayımlanacak.
Salzburg-Chelsea muhtemel 11’ler:
Salzburg: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Okafor, Sesko
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Silva, Chilwell; Gallagher, Jorginho, Loftus-Cheek; Mount; Havertz, Aubameyang