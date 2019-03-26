Salyangoz ve sümüklü böcekler ayçiçeğini tehdit ediyor Adana’da çiftçiler, ayçiçeği tarlalarında görülen salyangoz ve sümüklü böceklere karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyarıldı.

Adana’da çiftçiler, ayçiçeği tarlalarında görülen salyangoz ve sümüklü böceklere karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyarıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan ayçiçeği kontrollerinde,yeni çıkış yapmakta olan ayçiçeğitarlalarında salyangoz vesümüklü böcekler görüldü.

Adana’da 2019 yılı iklim durumu oldukça yağışlı geçtiği belirtilerek, iklimin zararlı için uygun olması nedeniyle, üreticilerin ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile kimyasal mücadele yapmaları gerektiği vurgulandı.

Mücadelede geç kalınmasının verimde düşüklüğe neden olacağı kaydedildi.

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