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Aktüel

Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

İzmir’in Tire ilçesinde pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgahın altına bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:39:44 -
Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

İzmir’in Tire ilçesinde pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgahın altına bıraktı. Bebek hayatını kaybetti.


Akıllara durgunluk veren olay İzmir Tire’de meydana geldi. Tire cuma pazarında pazarcılık yapan Hatice D. (29) isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu. İddiaya göre kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı. Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu. Vatandaşları durumu hemen 112’ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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