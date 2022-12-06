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Siyaset Salonu birbirine katıp yine provokasyona soyundular! HDP'li vekilden TBMM'de 'Kürtçe' kışkırtması
Siyaset

Salonu birbirine katıp yine provokasyona soyundular! HDP'li vekilden TBMM'de 'Kürtçe' kışkırtması

TBMM'de yaşanan yumruklu kavganın ardından HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Kürtçe provokasyonu gerginliği artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 20:48:00 -
Salonu birbirine katıp yine provokasyona soyundular! HDP'li vekilden TBMM'de 'Kürtçe' kışkırtması

TBMM'de gergin başlayan bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'a Kürtçe hitap etmek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, provokasyona soyundu.

TBMM'de başlayan bütçe görüşmeleri gergin anlara neden oldu. Vekillerin yumruklu kavgasının ardından dönem dönem 'Kürtçe' provokasyonuna soyunan HDP'liler yine 'iş başı' yaptı.

Görüşmede söz alarak kürsüye çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, konuşmasını Kürtçe yapmak istedi. 

"Ben de anadilimle konuşursam kimse beni anlayamaz"

Israrla Kürtçe konuşmaya devam eden Taşçıer, Başkan Haydar Akar tarafından defalarca uyarıldı. Akar, "Kürsüde ben de anadilimle konuşursam kimse beni anlayamaz. Herkesi resmi diliyle konuşmaya davet ediyorum. Bu ülkede sadece Kürtler yaşamıyor." dedi.

Mikrofonu kapatıldı

Uyarıları dinlemeyerek sözlerine Kürtçe devam eden Taşçıer'in mikrofonu kapatıldı. O anlarda HDP Grup Başkanvekili Beştaş söz aldı ve gerilimi daha da artırdı.

"Muhakkak anlayan vardır"

Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Biz daha önce çokça tartışama yaşadık. Hatipler Türkçeye çeviriyor. Muhakkak anlayan vardır. Burada yüzlerce anlayan milletvekili var." ifadelerini kullandı.

 

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