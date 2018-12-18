Salonların gözdesi 'berjer'

Son yıllarda ev dekorasyonunda öne çıkan ürünlerin başında berjer koltuklar geliyor. Arkalığı doldurulmuş, yanları kapalı, koltuklu ve oturulacak yerinde bir yastığı bulunan geniş koltuk olarak tanımlanabilen bu model, ilk olarak 1720'li yıllarda Fransa’da yapılmış. Rahatlığı, ev hayatında muhabbete değer veren aileler tarafından tercih sebebi olmuş..

Tarihte soyluların evlerini süsleyen berjerler, günümüzde salonların ve oturma odalarının baş köşesini kapmış durumda. Bugüne gelene kadar pek çok değişime uğrayan berjer koltuklar, Birine siz diğerine de eşiniz kurulup keyifli sohbetler edebilir ya da soğuk kış günlerinde hem çayınızı yudumlayıp hem de dışarıyı seyredebilirsiniz.

Eski berjerler sıfırından değerli

Berjerleri evinizin en aydınlık bölümüne koymayı tercih etmelisiniz. Burası eğer manzarası varsa pencerenizin önü olmalı. Şömine yanı da çok iyidir. Tabii şömine süs diye değilde sık sık yakılabiliyorsa.. Berjer koltuklarınızın arasında küçük dekoratif fiskos modelleri seçerek daha kullanışlı mekanlar da oluşturabilirsiniz. Döşeme olarak genellikle kadife tercih edilse de iç dekorasyonundaki renkle uyumlu canlı renk ve dokular tercih etmelisiniz. Önemli bir ayrıntı da salon dekorasyonunda seçtiğiniz renkle zıt renklerde berjer modeli seçerek kontras yapıp hoş bir görünüme sahip olabilirsiniz. Son bir hatırlatma yapalım: Aileden kalma eski bir berjeriniz varsa, kıymetini bilin; berjerler ne kadar eski olursa o kadar değerlidir. Yüzünü klasik desenli bir kumaşla kaplatıp tadını çıkarmak elinizde. Hem de fazla para dökmeden...

Sedirlerimizin devri kapandı mı?

Soru acı ama gerçek: Sedirlerimizin devri kapandı mı? Pek çoğuna göre evet kapandı. Tanzimatla başlayan Meşrutiyet ve Cumhuriyetle hızlanan modernleşme sürecinde hep Batı tarzı döşemeye yönelindi. Sedir hep geriledi. Köylülük, taşrarılık gibi görülüp kaçınıldı.

Oysa, yeni nesil sedirlere başka bir gözle bakmaya başladı bile.. Onu “otantik” buluyorlar. Evlerini onunla döşemek isteyen yetenekli hanımlar var..