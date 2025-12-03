Diyarbakır'da sıradışı görev değişimi: Başhekimlikten bakın neden istifa etti!

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl,"hastalarıma daha fazla zaman ayırmak ve akademik çalışmalarıma yoğunlaşmak istiyorum " diyerek kendi isteğiyle görevinden ayrıldı, üniversite yönetimine teşekkür etti.

Yeni başhekim Prof.Dr. Gökhan Kırbaş olurken görev devri sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Diyarbakır'da fazla alışık olmadığımız sıradışı bir görev değişimi yaşandı.

Dicle Üniversitesi Hastanelerinde 3 yıl başhekim yardımcısı ve 2 yıl da 2 başhekim olmak üzere 5 yıl üst düzey görevlerde bulunan Prof.Dr.Mehmet Ata Akıl, kendi isteğiyle ayrıldı. İstifası üniversite yönetimi tarafından kabul edilen Akıl'ın yerine aynı hastanede görev yapan Prof. Dr. Gökhan Kırbaş atandı.

"Rabbim bana 5 yıl bu ulvi görevde bulunmayı ve universitemize bu alanda hizmet etmeyi nasip etti. Hastalarıma daha fazla zaman ayırmak ve akademik çalışmalarıma yoğunlaşmak amacıyla görevimi kendi isteğimle tamamlamış bulunmaktayım " diyen Prof. Dr.Mehmet Ata Akıl, görev süresince destek gördüğü eski rektör Prof. Dr.Mehmet Karakoç, mevcut rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat ve rektör yardımcısı Prof.Dr. Velat Şen'e teşekkür etti.

"Bu Bir Hizmet Yarışıdır "

Devir teslim törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Velat Şen, Prof.Dr.Mehmet Ata Akıl'ın çok değerli hizmetlerde bulunduğuna vurgu yaparak almış olduğu kararın da erdemli bir ve anlamlı bir karar olduğunu ifade etti. Prof.Dr. Şen,"Ata hocamıza yapmış olduğu hizmetler ve katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bu bir hizmet yarışı ve bayrak değişimidir. Yeni başhekimimiz Gökhan hocamız da inşallah bu hizmet silsilesini daha yükseğe taşıyacaktır.Üniversite yönetimi olarak Rektörümüz Prof. Dr. Kamuran Eronat yönetiminde tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz "dedi.

Haleften Selefe Övgü Ve Plaket

Görevi devralan yeni başhekim Prof.Dr. Gökhan Kırbaş da Prof.Dr.Mehmet Ata Akıl'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için yoğun bir gayretle çalışacağının sözünü verdi.

Görev değişimi duygu dolu anlara sahne oldu.

Yeni başhekim Prof..Dr. Gökhan Kırbaş, görevi devraldığı Prof.Dr. Mehmet Ata Akıl'a plaket takdim etti.