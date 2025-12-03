Halkçı geçiniyorlar, mali götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP’nin devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bir kişi siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür. O kişiye asla itibar etmeyin” sözü, Özgür Özel döneminde adeta “Siyasete giren kişi zenginleşmemişse itibar etmeyin”e dönüştü. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere 18 belediye başkanı yolsuzluk ve usulsüzlükten yargılanan CHP’nin Meclis Grup Başkanvekilleri de mal varlıklarına ilişkin iddialarla gündemi meşgul ediyor. Özellikle Murat Emir’in Ankara, Antalya, Muğla ve Eskişehir’de 30’a yakın mesken, villa, market, konut, arsa türünden taşınmazdan oluşan mal varlığı dudak uçuklatıyor.

Audi’ler, yatlar, oteller

Benzer iddialar, CHP’nin içtiği pahalı purolarla lüks araba koleksiyonuyla gündemden düşmeyen Ali Mahir Başarır hakkında da bulunuyor. “Benim lüks arabam da olabilirdi ama yok. Milletvekili olduğumda hepsini sattım” diyen ve üzerine kayıtlı TBMM plakalı ve çakarlı “Audi A6 Limousine” aracını iş adamı arkadaşı Mehmet Hazım Giray’a tahsis eden Başar hakkında parsel parsel listeler paylaşılıyor. Yine 5 milyon dolarlık serveti olduğu öne sürülen Veli Ağbaba’nın Malatya’da Melid Otel ile Ağbaba Yapı Market adlı iki işletmesi bulunuyor. Kardeşi Hür Ağbaba’nın ise SGK’ya ait 150 milyon liralık arsayı 8 milyona kendisine peşkeş çekerken yakalanarak ihalenin iptal edildiği iddiası çokça dillendirildi. Yerel seçimler öncesinde, Ağbaba’nın da adının karıştığı TBMM’deki bir milletvekili odasında unutulan 250 bin dolar da uzun süre siyasette tartışma konusu olmuştu.

CHP, ZENGİNLER KULÜBÜ OLDU

CHP’deki zenginleşmeleri Akit’e değerlendiren Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin, şunları söyledi: “CHP’nin ‘Halkçılık’ maskesi, parti yönetiminin dudak uçuklatan mal varlıklarıyla bir kez daha yere düşmüştür. Kılıçdaroğlu’nun sözü, partisinin ‘değişim’ ekibi tarafından tarih sahnesinden silinmiştir. Ekrem İmamoğlu ve parti vitrinindekilerin durumu, CHP’nin bir siyasi partiden ziyade ‘zenginler kulübüne’ dönüştüğünü gösteriyor. Grup Başkanvekillerinin servetlerine baktığımızda karşılaştığımız tablo, ‘sosyal adalet’ söylemleriyle taban tabana zıttır. Meclis odasında unutulduğu söylenen döviz dolu çantalar da eklendiğinde manzara netleşmektedir. Sabah akşam ‘hakça paylaşım’, ‘eşitlik’ ve ‘yoksulluk’ edebiyatı yapanların, kendileri için nasıl bir servet biriktirdikleri ortadadır. Siyasete girdikten sonra önlenemez bir yükselişle zenginleşen bu isimlerin, halkın karşısına geçip adalet dersi vermesi, en hafif tabiriyle samimiyetsizliktir. Bu, sadece hukuki bir mesele değil, aynı zamanda siyasi tarihimize geçecek derin bir etik sorundur.”

“HALKÇILIK” YERLERDE

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları dile getirdi: “CHP’liler yıllarca ‘hakça düzen’ dediler, ‘hakça paylaşım’ dediler. Onu bunu hırsız diye suçladılar ama öyle görünüyor ki aslında mal sahibi olmayı kendilerine hak olarak görüyorlarmış. Komik bir haber daha geldi şimdi. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu şebeke ihalesine havaalanı apron yapma şartını da eklemiş, 44 firmayı elemiş, kendi belirlediği firmaya da işi vermiş. Çıkıyor bunlar Sayıştay raporlarında birer birer. Her tarafıyla dökülüyor maalesef ve bunu hala savunanlar var. Böyle bir noktadayız. Hiçbir konuda hiçbir değerleri yok. Sağa sola yükleniyorlar, çöküyorlar. Ne yazık ki değer yok, herhangi bir korku yok. Kalkıp, CHP’li yöneticilerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu için ‘Robin Hood’ benzetmesi yapıyorsa zaten diyecek herhangi bir şey yok. Bunlar bu işleri kendilerine hak olarak görüyorlar. ‘Hakça paylaşım’, ‘sosyal adalet’ gibi süslü lafları kendilerine maske olarak kullanıyorlar. Daha fazla söylerler. Düşünebiliyor musunuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk zanlısını Cumhurbaşkanı yapmayı düşünüyorlar. Bu kitleye de bu yakışır.”

Yeniakit