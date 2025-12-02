  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Altın fiyatları düştü
Ekonomi

Altın fiyatları düştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Altın fiyatları düştü

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 5 milyon 826 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 826 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 840 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 5 milyon 826 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 885 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 565 milyon 960 bin 119,66 lira, işlem miktarı ise 786,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 340 milyon 882 bin 619,66 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

Borsa İstanbul bugün kazandırdı! İşe en fazla yükselen sektör
Borsa İstanbul bugün kazandırdı! İşe en fazla yükselen sektör

Ekonomi

Borsa İstanbul bugün kazandırdı! İşe en fazla yükselen sektör

Altın fiyatları ne durumda? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları ne durumda? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatları ne durumda? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

5 ilde borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı
5 ilde borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı

Gündem

5 ilde borsada manipülasyon operasyonu: 10 gözaltı

Kuyumcuda 33 bin 585 dolarlık altın kolyeyi yuttu
Kuyumcuda 33 bin 585 dolarlık altın kolyeyi yuttu

Aktüel

Kuyumcuda 33 bin 585 dolarlık altın kolyeyi yuttu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23