Gündem CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret
CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret

Giriş Tarihi:

Üsküdar'da İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katındaki börekçiye girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor. Ayrıntılar geliyor...

