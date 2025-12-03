  • İSTANBUL
Kazımcan Karataş'ta çakmak atan magandanın cezası belli oldu
Spor

Kazımcan Karataş’ta çakmak atan magandanın cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kazımcan Karataş’ta çakmak atan magandanın cezası belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'ta çakmak atan magandanın cezası açıklandı. Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada gözaltına alınan taraftarın1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği duyuruldu.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren Fenerbahçe - Galatasaray maçında Galatasaray'ın Leroy Sane ile bulduğu golün ardından tribünden atılan bir çakmak, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etmişti.

Kazımcan Karataş'ı yaralanmasına ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu belirledi. M.G. dün polis tarafından gözaltına alındı.

 

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

