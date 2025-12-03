  • İSTANBUL
Dünya Guinness Dünya Rekorları'ndan siyonistlere boykot: Devamı da gelsin
Dünya

Guinness Dünya Rekorları'ndan siyonistlere boykot: Devamı da gelsin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Guinness Dünya Rekorları'ndan siyonistlere boykot: Devamı da gelsin

İsrail medyası, İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları'nın (GWR), ülkeyi boykot ederek İsrail'den gelen yeni rekor başvurularını kabul etmeme kararı aldığını öne sürdü. İddiaya göre, böbrek bağışını teşvik eden bir İsrailli kuruluşun, Kudüs'te 2 bin gönüllü donörü bir araya getirecek etkinlik için yaptığı başvuru, "siyasi nedenlerle" iptal edildi.

İsrail televizyonu Kanal 12'nin aktardığı habere göre, dünyanın en prestijli kayıt kuruluşu olan Guinness Dünya Rekorları (GWR), İsrail’i boykot etme kararı aldı. Guinnes Dünya Rekorları'nın (GWR) İsrail'i boykot etme ve ülkeden rekor başvurusu kabul etmeme kararı aldığı belirtildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkede böbrek bağışını teşvik eden Yaşam Hediyesi (Matnat Chaim) adlı kuruluşun "rekor denemesi" için Guinness Rekorları Ofisi'ne yaptığı başvuru "siyasi nedenlerle" iptal edildi.

Kudüs'te 2 bin gönüllü donörü bir araya getirecek etkinliğin Dünya Rekorları Kitabı'na kaydı için yapılan başvuru reddedildi.

Birkaç yıl önce başlayan başvuru süreci çerçevesinde Yaşam Hediyesi'nin Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ne yüzlerce dolar ödediği de öne sürüldü.

İSRAİL'E KARŞI ULUSLARARASI BOYKUT ÇAĞRISI ARTIYOR

İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları Ofisi'den "Şu an için İsrail'den gelen rekor başvurularını kabul etmedikleri" yönünde bir e-posta aldığı bildirilen İsrailli kuruluşun, kararın nedenini öğrenmeye çalıştığı bildirildi.

Yaşam Hediyesi Başkanı Rachel Heber ise "Guinness'in tüm tıp dünyasını hayrete düşüren İsrail'in bu başarısını kayda almayı reddetmesi kabul edilemez." ifadesiyle karara tepki gösterdi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası boykot çağrıları giderek artıyor.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, son iki yılda düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filsitinliyi öldürürken çoğunluğu kadın ve çocuk, 170 binden fazla kişiyi yaraladı.

