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Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi

- Alanya'da başlayan ikinci etap mücadelesine 10 takım katıldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:19
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi

ANTALYA (AA) - Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2. etap maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. etap mücadelesine 10 takım katıldı.

Müsabakaların ilk gününde Osmaniye Gençlikspor, Selçuklu Belediyespor ile 4-4 berabere kaldı, Nizip Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-2, Gaziantep Polisgücü, Nizip Gençlikspor'u 12-4, Amasya Gençlikspor da Zonguldak Demir Tenis takımını 3-1 yendi.

Müsabakalar 30 Aralık Pazar günü sona erecek ve şampiyon belli olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:19
  1. Alanya
  2. Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 2. Etabı
  3. hokey

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